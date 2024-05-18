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الدفاع الروسية: تدمير 14 قذيفة صاروخية أوكرانية فوق مقاطعة بيلغورود

2024-05-17

موسكو-سانا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم، أن دفاعاتها الجوية دمرت 14 قذيفة لراجمات فامبير الصاروخية أطلقتها قوات كييف نحو مقاطعة بيلغورود الروسية.

ونقلت وكالة سبوتنيك الروسية عن الوزارة قولها في بيان: إنه “تم إحباط محاولة من قبل كييف لتنفيذ هجوم إرهابي على أهداف داخل روسيا الاتحادية باستخدام راجمة صواريخ فامبير آر إم 70، حيث تم تدمير 14 صاروخاً فوق مقاطعة بيلغورود”.

وتستهدف القوات المسلحة الأوكرانية بشكل شبه يومي المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف وجمهورية القرم بالطائرات المسيرة وبالصواريخ.

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