هند ظاظا إلى ربع نهائي تصفيات كرة الطاولة المؤهلة لأولمبياد باريس

بغداد-سانا

تأهلت لاعبة منتخبنا الوطني بكرة الطاولة هند ظاظا إلى الدور الثاني (ربع النهائي) من تصفيات غرب آسيا المؤهلة لأولمبياد باريس المقامة حالياً في مدينة السليمانية العراقية.

وتأهلت ظاظا بعد فوزها بجميع مبارياتها في دور المجموعات، حيث تغلبت على اللاعبة اللبنانية ماريانا ساهاكيان 4-1، وعلى اللاعبة القطرية آيه محمد 4-1، وعلى اللاعبة العراقية نسمة حميد، لتضمن بذلك حضورها في الدور ربع النهائي الذي يقام يوم غد (السبت).

وتواجه لاعبتنا ظاظا في هذا الدور كلاً من اللاعبة البحرينية مريم العالي واللبنانية ملك خوري، فيما يقام الدورين النصف نهائي والنهائي يوم الأحد القادم.

وخرجت لاعبة منتخبنا آيه علي من الدور الأول للتصفيات بعد خسارتها أمام البحرينية مريم العالي والأردنية تيماء أبو يمان.

وتأهل لاعب منتخبنا عبيده ظاظا إلى دور الـ 16 من التصفيات بعد فوزه على اللاعب العماني مهند البلوشي وخسارته من اللاعب الأردني زيد أبو يمن وحل بالمركز الثاني على مجموعته ليواجه في دور الـ 16 اللاعب اليمني إبراهيم جبران والفائز في اللقاء سيواجه السعودي علي الخضراوي.

وخرج لاعب منتخبنا غيث غريب من الدور الأول للتصفيات بعد خسارته أمام اليمني إبراهيم جبران وأمام اللبناني داوود شعيب.

ويتأهل إلى أولمبياد باريس عن منطقة غرب آسيا لاعب واحد ولاعبة واحدة، وهي المرة الثانية التي تمنح فيها منطقة غرب آسيا بطاقتي تأهل مباشر بعد أولمبياد طوكيو.

محمد الخاطر

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