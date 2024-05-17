مجموعة سياحية سلوفاكية: الفن والجمال والتاريخ يتجسد في آثار بصرى الشام

درعا-سانا

زارت مجموعة سياحية من سلوفاكيا مدينة بصرى الشام الأثرية في درعا واطلعوا على معالمها التاريخية.

المحامي رادكو سوشار ذكر في تصريح لمراسل سانا أن جمالية البنى الأثرية تنبع من خلال النقوش والرسومات التي تزينت بها وهي دليل على مدى التقدم الهائل لتلك الحضارات في أزمنة اعتقدنا أنها كانت تعيش في تخلف وعبودية لا توصف، مشيراً إلى أن الترجمة الفنية للعديد من اللوحات هي الدليل على ذلك، في حين أكدت المدرسة سوزانا بيروفا أن الوقوف أمام الفسيفساء في مدخل القلعة أو التي في ساحة المتحف تشير إلى التنسيق الكامل والتنظيم للتجارة والحياة في تلك الحقبة التاريخية.

رودلف كيسي معلم فنون جميلة قال: إن الفن والجمال والحضارة ثالوث القداسة العظيم للشرق عموماً ولسورية خصوصاً وأتمنى لهذه البلد دوام الاستقرار والمحبة لأنها مقصد للقوافل السياحية، وشعرت بسعادة لا توصف وأنا أتجول بين الأبنية البازلتية ذات الطابع الهندسي الفريد.

رضوان الراضي

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