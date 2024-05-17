17 أيار- اليوم العالمي للاتصالات السلكية واللاسلكية

دمشق-سانا

1805- محمد علي باشا يتولى حكم مصر، ويعد حكمه علامة محورية في تاريخها.

1940- قوات ألمانيا النازية تدخل مدينة بروكسل البلجيكية في بداية الحرب العالمية الثانية.

1949- المملكة المتحدة تعترف باستقلال جمهورية إيرلندا مع تأكيدها بقاء إيرلندا الشمالية جزءا من المملكة المتحدة.

1967- الرئيس المصري جمال عبد الناصر يطلب من قوة الطوارئ التابعة للأمم المتحدة الانسحاب من صحراء سيناء.

1974- الهند تصبح القوة النووية السادسة في العالم بإجرائها أول تجربة في إطار مشروع بوذا المبتسم.

1997- القوات الموالية للوران كابيلا تدخل كينشاسا، وتغير اسم زائير ليصبح جمهورية الكونغو الديمقراطية.

2007- قطار يعبر المنطقة العازلة بين الكوريتين للمرة الأولى منذ 1953.

من مواليد هذا اليوم:

1886- الملك ألفونسو، الثالث ملك إسبانيا.

1897 -أود هاسل، عالم كيمياء نرويجي حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1969.

1950- غانيز درنوفسيش، رئيس سلوفينيا.

من وفيات هذا اليوم:

1510- ساندرو بوتيتشيلي، رسام إيطالي.

1987- غونار ميردل، اقتصادي سويدي حاصل على جائزة نوبل في العلوم الاقتصادية عام 1974.

أعياد ومناسبات:

اليوم العالمي للاتصالات السلكية واللاسلكية.

يوم الدستور في النرويج وناورو.

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