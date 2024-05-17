17 أيار- اليوم العالمي للاتصالات السلكية واللاسلكية

دمشق-سانا
1805- محمد علي باشا يتولى حكم مصر، ويعد حكمه علامة محورية في تاريخها.
1940- قوات ألمانيا النازية تدخل مدينة بروكسل البلجيكية في بداية الحرب العالمية الثانية.
1949- المملكة المتحدة تعترف باستقلال جمهورية إيرلندا مع تأكيدها بقاء إيرلندا الشمالية جزءا من المملكة المتحدة.
1967- الرئيس المصري جمال عبد الناصر يطلب من قوة الطوارئ التابعة للأمم المتحدة الانسحاب من صحراء سيناء.
1974- الهند تصبح القوة النووية السادسة في العالم بإجرائها أول تجربة في إطار مشروع بوذا المبتسم.
1997- القوات الموالية للوران كابيلا تدخل كينشاسا، وتغير اسم زائير ليصبح جمهورية الكونغو الديمقراطية.
2007- قطار يعبر المنطقة العازلة بين الكوريتين للمرة الأولى منذ 1953.
من مواليد هذا اليوم:
1886- الملك ألفونسو، الثالث ملك إسبانيا.
1897 -أود هاسل، عالم كيمياء نرويجي حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1969.
1950- غانيز درنوفسيش، رئيس سلوفينيا.
من وفيات هذا اليوم:
1510- ساندرو بوتيتشيلي، رسام إيطالي.
1987- غونار ميردل، اقتصادي سويدي حاصل على جائزة نوبل في العلوم الاقتصادية عام 1974.
أعياد ومناسبات:
اليوم العالمي للاتصالات السلكية واللاسلكية.
يوم الدستور في النرويج وناورو.
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