لافروف: على بلدان رابطة أسيان إدراك خطر نشر صواريخ متوسطة وقصيرة المدى

فينتيان-سانا

أعرب وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف عن قلق بلاده من الاتفاق بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية حول مخططات التعاون النووي.

وقال لافروف في تصريحات للصحفيين في عاصمة لاوس فينتيان اليوم بعد انتهاء أعمال رابطة دول جنوب شرق آسيا آسيان: إنه يجب على بلدان الرابطة أن تتفهم خطر نشر صواريخ متوسطة وقصيرة المدى في المنطقة، مؤكداً أن بلاده لا تملك أي أوهام حول مواقف البلدان الغربية إزاء تسوية الأزمة في أوكرانيا.

وأشار لافروف إلى أن اقتراح الرئيس الأمريكي السابق والمرشح إلى الانتخابات الرئاسية الأمريكية القادمة دونالد ترامب حول تخصيص مبلغ مليار دولار إلى أوكرانيا في حال فوزه بالانتخابات بموجب شروط الإعارة والتأجير لمعدات وتجهيزات أمريكية لا يعتبر اقتراحاً جدياً للتسوية في أوكرانيا.

وجدد لافروف استعداد روسيا للنظر في اقتراحات جدية حول أوكرانيا تراعي الوقائع القائمة على الأرض.

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