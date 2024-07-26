بمشاركة سورية… انطلاق حفل افتتاح أولمبياد “باريس 2024”

باريس-سانا

بمشاركة سورية انطلقت مراسم حفل افتتاح النسخة الـ 33 للألعاب الأولمبية الصيفية في العاصمة الفرنسية باريس بحضور 300 ألف متفرج موزعين على 124منصة.

وللمرة الأولى في تاريخ الألعاب الأولمبية الصيفية، بدلاً من استخدام الملعب الرئيس لألعاب القوى في العرض الافتتاحي، نقل المنظمون الحدث إلى خارجه، وتحديداً إلى قلب العاصمة الفرنسية، تماشياً مع شعارهم “الألعاب مفتوحة على مصراعيها”، وأبحر نحو ستة آلاف وثمانمئة رياضي يمثلون الوفود المشاركة في الدورة الأولمبية لمسافة ستة كيلومترات في نهر السين على متن 85 عبارة وقارباً.

وتضمن الحفل لوحات استعراضية أبطالها 2000 فنان مثلوا التجانس الذي يمثل كل المهن التي ساهمت في بناء الحضارات، وبمشاركة نجوم الرياضة في العالم ولوحة الحرية مجسدة برواية البؤساء، إضافة إلى لوحة متحف اللوفر.

ويمثل سورية في الأولمبياد الفارس عمرو حمشو في منافسات فروسية قفز الحواجز، والرباع معن أسعد في منافسات رفع الأثقال لوزن فوق 109كغ، والسباح عمر عباس في سباق 200متر حرة، ولاعب الجودو حسن بيان في منافسات وزن تحت 73كغ، ولاعبة ألعاب القوى أليسار يوسف في منافسات سباق100م جري ولاعب الجمباز ليث نجار.

يشار إلى أن هناك ألعاباً بدأت منافساتها قبل حفل الافتتاح الرسمي للأولمبياد هي: كرة القدم والركبي السباعي وكرة اليد والرماية.

محمد الخاطر

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