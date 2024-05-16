تنظيم 11 ضبطاً وإغلاق محطة وقود ومحل تجاري لمخالفات مرتكبة بالسويداء

السويداء-سانا

نظمت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بالسويداء 11 ضبطاً تموينياً، كما أغلقت محطة وقود ومحلاً تجارياً لمخالفات مرتكبة.

وبين مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بالسويداء علاء مهنا في تصريح لمراسل سانا اليوم أن الضبوط المنظمة على مدار أسبوع شملت محال تجارية بمخالفات عدم الإعلان عن الأسعار وعدم الاحتفاظ بالفواتير، وبيع مواد غذائية بسعر زائد.

وأوضح مهنا أن إغلاق محطة الوقود تم لمدة 90 يوماً للتصرف غير المشروع بالمحروقات، فيما جرى إغلاق المحل التجاري لمدة أسبوع إغلاقاً إدارياً، وذلك لحيازة مواد منتهية الصلاحية فيه، لافتاً إلى مواصلة المديرية تنظيم جولاتها على الأسواق وتلقي الشكاوى ومعالجتها وسحب العديد من العينات للمواد الغذائية لمعرفة مدى مطابقتها للمواصفات.

عمر الطويل

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