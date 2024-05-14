اختتام بطولة اللاذقية للقوس والسهم

اللاذقية-سانا

اختتمت بطولة محافظة اللاذقية بالقوس والسهم التي أقامتها اللجنة الفنية للعبة لجميع الفئات في صالة ملعب الباسل.

ففي فئة الرجال توج بالمراكز الثلاثة الأولى على التوالي جهاد حسين ومحمود عبيسي وكرم قصير، وبفئة السيدات مرام بوريش وكندة حرفوش وروز محمد وجودي حاج أحمد ثالث مكرر، وفي فئة الناشئين ورد عبد الرحيم وطارق قطيع وعلي نصرة، وبفئة الناشئات إنانا عبد الرحيم وليما كفا ومايا أخرس وميس دريوس ثالث مكرر، وفي فئة الأشبال فؤاد خازم ومحمد خرما، وبفئة الشبلات ليمار كفا وإنجي عبدو وبراءة مطرهجي، وبفئة البراعم منجد عجمية وعلي خليل ذكور.

عضو اتحاد اللعبة فادي أخرس أوضح في تصريح لـ سانا أن هذه البطولة محطة مهمة لتقييم مستوى لاعبي المحافظة، وسيتم صقل المواهب المميزة لضمها إلى منتخبات المحافظة.

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