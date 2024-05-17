المتحدث باسم كتائب القسام: تدمير 100 آلية عسكرية صهيونية خلال 10 أيام في قطاع غزة

القدس المحتلة-سانا

أعلن المتحدث باسم كتائب القسام في المقاومة الفلسطينية استهداف وتدمير نحو 100 آلية عسكرية للعدو الصهيوني خلال 10 أيام في محاور القتال بقطاع غزة لافتاً إلى أن العدو في كل المناطق يعد قتلاه وجرحاه ولا يكاد يتوقف عن انتشال جثث جنوده.

وقال المتحدث في كلمة مصورة اليوم: “إن 32 أسبوعاً مرت وقطاع غزة يخوض حرباً غير متكافئة ودفاعاً أسطورياً، والعدو لم يترك صورة من جرائم الحرب ضد الإنسانية إلا ارتكبها بكل دناءة”.

ولفت المتحدث إلى أن المقاومة لقنت قوات العدو ضربات قاسية شرق رفح جنوب القطاع وفي حي الزيتون ومخيم جباليا شماله مؤكداً تدمير 100 آلية عسكرية صهيونية مختلفة بين دبابات وناقلات وجرافات على مدار 10 أيام.

وأضاف المتحدث: “يتفاخر العدو بجرائمه بما يعتبره تقدماً عسكرياً بينما الترويع والإجرام والتدمير الممنهج هو الإستراتيجية الثابتة التي يتبعها في غزة طمعاً في كسر إرادة الشعب الفلسطيني وثني مقاومته عن الدفاع والتصدي، لكن هيهات.. هيهات”.

وأكد المتحدث أن متلازمة الفشل والتخبط بقيادة العدو تدفعه لتصعيد مجازره بحق الفلسطينيين في القطاع ظناً منه أن ذلك سيؤدي إلى تحرير المحتجزين لكن ذلك سيؤدي لتسريع ذهابهم إلى المجهول.

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