الحرارة إلى ارتفاع غداً وأجواء باردة ليلاً

دمشق-سانا

توالي درجات الحرارة ارتفاعها التدريجي لتصبح أعلى من معدلاتها بقليل لمثل هذه الفترة من السنة نتيجة تأثر البلاد بامتداد ضعيف لمنخفض جوي سطحي يترافق بتيارات غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها مساء اليوم أن يكون الجو غداً ربيعياً معتدلاً بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام مائلاً للبرودة ليلاً، وخاصة في المرتفعات الجبلية، وسديمياً مغبراً على المناطق الشرقية والجزيرة والبادية، والرياح غربية إلى شمالية غربية بين الخفيفة والمعتدلة تنشط سرعتها أحياناً خاصة على المناطق الجنوبية والوسطى، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة…