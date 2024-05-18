إصابة سبعة أشخاص جراء وقوع انفجار في أكاديمية عسكرية روسية

موسكو-سانا

أصيب سبعة أشخاص جراء وقوع انفجار ذخيرة بالأكاديمية العسكرية للاتصالات بوديوني في مدينة سان بطرسبورغ الروسية.

ونقلت قناة آر تي الروسية عن الخدمة الصحفية للأكاديمية العسكرية قولها في بيان اليوم: إنها “ذخيرة من الحرب الوطنية العظمى انفجرت داخل الأكاديمية أثناء تنظيف أحد الأقبية، ما أدى إلى إصابة سبعة أشخاص تم نقلهم إلى منشأة طبية تابعة لوزارة الدفاع”، مشيرة إلى أن ممثلي قيادة الأكاديمية يعملون على تحديد أسباب وملابسات الحادث.

من جهته صرح حاكم سان بطرسبرغ ألكسندر بيغلوف بأن “الحادث يقع ضمن نطاق مسؤولية وزارة الدفاع وليس ذا طبيعة إرهابية”، داعياً المواطنين إلى الثقة بالمعلومات الرسمية فقط.

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