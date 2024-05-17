طقس الغد.. الحرارة أعلى من معدلاتها والجو بين الصحو والغائم جزئياً

دمشق-سانا

تستمر درجات الحرارة بالارتفاع لتصبح أعلى من معدلاتها بنحو 4 درجات مئوية جراء تأثر البلاد بامتداد ضعيف لمنخفض جوي سطحي يترافق بتيارات شمالية غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية أن يكون الجو غداً بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام وحاراً نسبياً في المناطق الداخلية ومعتدلاً على المناطق الجبلية وحاراً سديمياً مغبراً على المناطق الشرقية والبادية والجزيرة.

أما الرياح فتكون غربية إلى شمالية غربية بين الخفيفة والمعتدلة مع هبات نشطة تتجاوز سرعتها 60 كيلومتراً في الساعة خاصة على المناطق الجنوبية الشرقية والجزيرة والشرقية والبادية مثيرة للغبار والأتربة أما البحر فخفيف ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة..