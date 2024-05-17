وقفة تضامنية للمنظمات الشبابية والطلابية السورية والفلسطينية بدمشق بمناسبة الذكرى الـ 76 للنكبة

دمشق-سانا

نفذت المنظمات الشبابية والطلابية السورية والفلسطينية في دمشق وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني الصامد في غزة بمناسبة الذكرى الـ 76 لنكبة فلسطين، وذلك في ساحة عرنوس بدمشق.

المشاركون في الوقفة التي حملت عنوان طوفان العودة رددوا هتافات معبرة عن تضامنهم مع أهلنا في قطاع غزة، إضافة لإلقاء قصائد شعرية عن فلسطين المحتلة قدمها الشاعر ماهر محمد.

وفي رسالة إلى الشعب الفلسطيني الصامد لفت المشاركون إلى أن الوقفة اليوم وسط دمشق تأتي دعماً لصمود أهلنا في الأراضي الفلسطينية المحتلة وتأكيداً على حق الشعب الفلسطيني في مقاومة الاحتلال الصهيوني إلى استمرار حملات المقاطعة للمخططات والاستثمارات الداعمة لاقتصاد الكيان الصهيوني.

وفي تصريح لمراسل سانا أوضح محمد آغا عضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين أن مناسبة ذكرى النكبة الفلسطينية تمر اليوم والشعب الفلسطيني يتعرض لحرب إبادة جماعية وبعد ثمانية أشهر من العدوان لايزال صامداً بفضل المقاومة الباسلة التي أذلت العدو الصهيوني في معركة طوفان الأقصى.

ومن المشاركين بين جعفر خضور عضو الهيئة المركزية للشباب في جمعية الصداقة الفلسطينية- الإيرانية أن الهدف من الوقفة هو أن تبقى القضية الفلسطينية حية في عقول وقلوب الشباب، وتأكيداً على ارتباط الشعب الفلسطيني بأرضه وجذوره.

آلاء علي أمين فرع اتحاد شبيبة الثورة في دمشق أوضحت أن هذه الوقفة الشبابية والطلابية جاءت لتعبير الطلاب عن تضامنهم مع أهلنا في قطاع غزة الذي يتعرض للعدوان وأبشع أشكال القتل والترهيب.

هادي عمران

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