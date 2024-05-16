22 طناً إنتاج ريف دمشق من الفطر الأبيض سنوياً

ريف دمشق-سانا

تنتشر في محافظة ريف دمشق 4 منشآت مرخصة للفطر الأبيض تنتج نحو 22 طناً سنوياً، وتغطي جزءاً من احتياجات السوق المحلية ويصدر بعضها.

مدير الزراعة في محافظة ريف دمشق المهندس عرفان زيادة أوضح خلال مشاركته في ندوة علمية حول الفطر المحاري أقيمت في مقر جمعية القديس جاورجيوس الخيرية في صيدنايا أن زراعة الفطر الأبيض من أهم المشاريع الصغيرة والمتوسطة للأسر الريفية في المحافظة كونها تشغل أيدي عاملة، وتؤمن دخلاً إضافياً للأسر المستثمرة، لافتاً إلى أن المديرية تعمل بالتعاون مع غرف الزراعة واتحاد الفلاحين على تدريب الفنيين في الوحدات الإرشادية ودوائر الزراعة لنشر هذه الزراعة لقيمتها الاقتصادية والغذائية.

وذكر زيادة أن الفطر المحاري يتم استزراعه في المنازل، ولا يحتاج إلى شروط محددة كدرجات حرارة أو تعقيم، والإنتاجية عالية حيث يصل إنتاج المحافظة منه سنوياً إلى 22 طناً، مشيراً إلى أن الندوة استعرضت أنواع الفطر وكيفية التمييز بين الفطر السام والغذائي وطريقة زراعة الفطر الأبيض والمحاري.

شارك في الندوة غرفة زراعة دمشق وريفها، وعدد من أعضاء المكتب التنفيذي في محافظة ريف دمشق.

سفيرة إسماعيل

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