الجو ربيعي معتدل بين الصحو والغائم جزئياً

دمشق-سانا

تستمر درجات الحرارة بالارتفاع لتصبح قريبة من معدلاتها أو أدنى بقليل لمثل هذه الفترة من السنة، نتيجة تأثر البلاد بامتداد ضعيف لمنخفض جوي سطحي يترافق بتيارات شمالية غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها الصباحية أن يكون الجو ربيعياً معتدلاً بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام، مع فرصة ضعيفة لهطل أمطار محلية خفيفة فوق المرتفعات الساحلية، وسديمياً مغبراً على المناطق الشرقية والجزيرة والبادية.

وتتكاثر الغيوم ليلاً فوق المنطقة الساحلية، لتصبح الفرصة مهيأة لهطل زخات رعدية من المطر، ويبقى الجو سديمياً مغبراً على المناطق الشرقية والجزيرة والبادية، ويكون ليلاً مائلاً للبرودة في أغلب المناطق، وبارداً على المرتفعات الجبلية.

وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية بين الخفيفة والمعتدلة تنشط سرعتها أحياناً، وخاصةً على المناطق الجنوبية والوسطى، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

غداً.. توالي درجات الحرارة ارتفاعها التدريجي لتصبح أعلى من معدلاتها بقليل لمثل هذه الفترة من السنة، والجو ربيعي معتدل بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام مائل للبرودة ليلاً، وخاصة على المرتفعات الجبلية، وسديمي مغبر على المناطق الشرقية والجزيرة والبادية.

درجات الحرارة المتوقعة لأيام:

الخميس الجمعة السبت دمشق 29 / 12 31 / 14 32 / 16 القنيطرة 24 / 13 26 / 14 27 / 15 درعا 26 / 13 29 / 16 30 / 17 السويداء 24 / 11 27 / 13 28 / 14 حمص 25 / 13 28 / 14 30 / 17 حماة 30 / 14 32 / 17 34 / 17 الحسكة 31 / 18 31 / 18 31 / 18 اللاذقية 27 / 18 28 / 19 29 / 20 طرطوس 25 / 15 26 / 17 27 / 18 حلب 28 / 13 30 / 15 32 / 17 إدلب 26 / 15 28 / 17 31 / 19 دير الزور 32 / 20 32 / 21 32 / 22 الرقة 30 / 17 31 / 19 31 / 20

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