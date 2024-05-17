وزير التربية يبحث مع نظيره العراقي في جدة التعاون التربوي المشترك

الرياض-سانا

بحث وزير التربية الدكتور محمد عامر المارديني مع نظيره العراقي الدكتور إبراهيم نامس الجبوري اليوم تعزيز التعاون التربوي بين البلدين وذلك على هامش المؤتمر العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم الألكسو بدورته الـ 27 والمنعقد في جدة، وناقش الجانبان الإسراع في إنجاز مذكرة تفاهم لتعزز التعاون التربوي المشترك وتبادل الخبرات والتدريب والتأهيل للكوادر التربوية.

وأشار الوزير المارديني إلى متانة العلاقات التي تربط سورية والعراق في مختلف المجالات، مؤكداً أهمية تعزيز التعاون التربوي من خلال تبادل الخبرات والتدريب والتأهيل للكوادر التربوية، لافتاً إلى الجهود التي تبذلها الحكومة السورية لترميم المدارس وتطوير العمل التربوي وتأمين التعليم لجميع الأطفال.

فيما نوه الوزير الجبوري بالعلاقات التاريخية بين البلدين، مؤكداً أهمية الإسراع بإنجاز مذكرة تفاهم بين البلدين تعزز التعاون في مختلف المحاور التربوية.

رحاب علي

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency