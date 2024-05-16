بمشاركة سورية… اجتماع الجامعة العربية على مستوى القمة ينطلق اليوم في المنامة

دمشق-سانا

بمشاركة سورية، تبدأ اليوم أعمال اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة بدورتها الثالثة والثلاثين، بحضور عدد من قادة ورؤساء وملوك وأمراء الدول العربية ورؤساء الوفود المشاركة.

وستناقش القمة بحسب الجامعة العربية العديد من القضايا السياسية والتنموية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تم تضمينها في مشروع جدول الأعمال الذي أعده وزراء الخارجية العرب على ضوء نتائج سلسلة الاجتماعات التحضيرية خلال اليومين الماضيين.

وكان قد انعقد في الثاني عشر من الشهر الجاري في المنامة اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري التحضيري لأعمال القمة العربية، حيث تمت مناقشة عدد من الموضوعات أهمها خطة الاستجابة الطارئة للتعامل مع التداعيات الاقتصادية والاجتماعية للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، إضافة إلى التقدم المحرز في استكمال منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وإقامة الاتحاد الجمركي العربي.