مانشستر يونايتد يفوز على نيوكاسل في الدوري الإنكليزي

لندن-سانا

فاز مانشستر يونايتد على نيوكاسل يونايتد بنتيجة ثلاثة أهداف لهدفين اليوم في مباراة مؤجلة من الجولة 34 بالدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم.

ثلاثية اليونايتد جاءت عن طريق كوبي ماينو، أماد ديالو وراسموس هويلوند عند الدقائق 31، 57 و84 بينما أحرز أنتوني جوردون ولويس هال هدفي نيوكاسل عند الدقيقتين 49 و90+2.

وبهذه النتيجة ظل المان يونايتد في المركز الثامن برصيد 57 نقطة متأخراً بفارق الأهداف عن نيوكاسل الذي تراجع للمركز السابع لمصلحة تشيلسي إذ تقدم الأخير للمرتبة السادسة (60) نقطة إضافة إلى الإبقاء على آمال يونايتد في التأهل لإحدى البطولات الأوروبية قبل الجولة الختامية.

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