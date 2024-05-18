مجلس نواب الشعب التونسي والاتحاد العربي للأسر المنتجة والصناعات الحرفية يبحثان تعزيز التعاون في مجالات مختلفة

تونس-سانا

بحث رئيس مجلس نواب الشعب التونسي إبراهيم بودربالة مع محمد القدح رئيس الاتحاد العربي للأسر المنتجة والصناعات الحرفية والتقليدية ومقره دمشق في قصر باردو في العاصمة التونسية اليوم سبل تعزيز التعاون بين سورية وتونس في مختلف المجالات.

وأكد بودربالة على عمق الروابط الأخوية المتميزة والعلاقات المتجذرة بين تونس وسورية، معرباً عن ترحيبه بعودة العلاقات بين البلدين إلى مسارها الطبيعي، بما يوفر منطلقاً لمواصلة تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات وخاصة الاقتصادية والأكاديمية والثقافية.

بدوره استعرض القدح هيكيلية الاتحاد وأنشطته الرامية إلى العناية بالأسر المنتجة وتفعيل دورها في المجتمع وتلبية احتياجاتها التنموية، مشيراً إلى أهمية تعزيز تعاون الاتحاد مع تونس في مختلف المجالات، معرباً عن أمله في التوصل إلى إنشاء سوق عربية مشتركة للمنتوجات اليدوية والحرفية، نظراً لتنوعها وتميزها في البلدان العربية.

وكان الاتحاد العربي للأسر المنتجة والصناعات الحرفية والتقليدية وقع الثلاثاء الماضي اتفاقية شراكة مع وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن في تونس، لدعم وتنمية وتطوير قطاع الأسر المنتجة والصناعات الحرفية والتقليدية بين الجانبين.

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