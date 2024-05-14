إيران تخطط لإرسال أول رائد إلى الفضاء خلال السنوات الـ 5 القادمة

طهران-سانا

أعلنت منظمة الفضاء الإيرانية أنها سترسل أول رائد لها إلى الفضاء خلال السنوات الخمس القادمة.

ونقلت وكالة أنباء مهر الإيرانية عن رئيس المنظمة حسن سالاريه قوله: إنه “تم إحياء علم الأحياء الفضائية في إيران العام الماضي، وتم إطلاق وتشغيل كبسولة بيولوجية إلى الفضاء، كانت كتلتها 500 كيلوغرام”، موضحاً أن طهران وقعت عقداً لإنتاج الكبسولة البيولوجية التي تبلغ كتلتها 1500 كيلوغرام والتي من خلال إطلاقها سيكون من الممكن إرسال إنسان إلى الفضاء.

وحول البرامج المستقبلية لإطلاق الأقمار الصناعية الإيرانية أفاد سالاريه بأنه “من المعالم البارزة لبرنامج الفضاء الإيراني إطلاق أقمار صناعية من قبل القطاع الخاص… وفي العام المقبل سنطلق ما بين 5 إلى 7 أقمار صناعية جديدة”.

وكانت إيران نجحت العام الماضي بإطلاق كبسولة فضائية بيولوجية إلى خارج الغلاف الجوي للأرض، واستخدمت في إطلاقها صاروخ “سلمان” المحلي الصنع.

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