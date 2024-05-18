المقاومة الوطنية اللبنانية تستهدف العدو الإسرائيلي في موقع المالكية

بيروت-سانا
استهدفت المقاومة الوطنية اللبنانية آلية عسكرية للعدو الإسرائيلي في موقع المالكية شمال فلسطين المحتلة محققة إصابة مباشرة فيها.
وقالت المقاومة في بيان اليوم: إنه “دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، وأثناء دخول آلية عسكرية إلى موقع المالكية قام مقاتلو المقاومة باستهدافها بقذائف المدفعية”.
وكانت المقاومة اللبنانية استهدفت في وقت سابق اليوم عدة مواقع للعدو الإسرائيلي بالأسلحة المتنوعة، وحققت إصابات مباشرة فيها.
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