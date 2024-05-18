المقاومة الوطنية اللبنانية تستهدف العدو الإسرائيلي في موقع المالكية

بيروت-سانا

استهدفت المقاومة الوطنية اللبنانية آلية عسكرية للعدو الإسرائيلي في موقع المالكية شمال فلسطين المحتلة ‏محققة إصابة مباشرة فيها.‌‏

وقالت المقاومة في بيان اليوم: إنه “دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‌‌‏والشريفة، وأثناء دخول ‏آلية عسكرية إلى موقع المالكية قام ‏مقاتلو المقاومة باستهدافها بقذائف المدفعية”.

وكانت المقاومة اللبنانية استهدفت في وقت سابق اليوم عدة مواقع للعدو الإسرائيلي بالأسلحة المتنوعة، وحققت إصابات مباشرة فيها.

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