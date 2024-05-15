مانشستر سيتي يفوز على توتنهام في منافسات الدوري الإنكليزي الممتاز

لندن-سانا

فاز مانشستر سيتي على مضيفه توتنهام اليوم بهدفين دون رد في مباراة مؤجلة في إطار منافسات الدوري الإنكليزي الممتاز.

وسجل لاعب سيتي النرويجي إيرلينج هالاند هدفي المباراة في الدقيقتين 51 و91 من عمر اللقاء.

وبهذه النتيجة بات مانشستر سيتي على بعد خطوة واحدة من الاحتفاظ بلقب الدوري لإنكليزي الممتاز.

ويتصدر مانشستر سيتي ترتيب الدوري الانكليزي بعدما رفع رصيده إلى 88 نقطة بفارق نقطتين عن آرسنال صاحب المركز الثاني مع تبقي جولة واحدة في المسابقة، فيما فقد توتنهام أمل احتلال المركز الرابع والتأهل إلى دوري الأبطال حيث يتأخر عن أستون فيلا بفارق 5 نقاط.

تابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency