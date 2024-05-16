السيد الرئيس بشار الأسد يلتقي جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين على هامش اجتماع الدورة العادية الثالثة والثلاثين لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة المنعقدة في مملكة البحرين

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
صباغ يؤكد قوة العلاقات الأخوية بين سورية والإمارات وأهمية تعزيزها
2024-05-16
خلال لقائه السفير الأبخازي.. صباغ يؤكد ضرورة تطوير العلاقات البرلمانية
2024-05-16
قمة المنامة تنعقد وسط تحديات كبيرة تشهدها المنطقة العربية
2024-05-16
روسيا والصين تجددان دعمهما لسيادة سورية ووحدة أراضيها
2024-05-16
سورية والقمم العربية.. مشاركة بالتأسيس ودعوة دائمة لتغليب المصالح العربية العليا وتطوير العمل المشترك
2024-05-16
بمشاركة سورية… اجتماع الجامعة العربية على مستوى القمة ينطلق اليوم في المنامة
2024-05-16
ضمن جائزة الشيخ سالم العلي الصباح للمعلوماتية… وزارة الإعلام تفوز ببرونزية (أداء حكومات الوطن العربي في وسائل التواصل الاجتماعي)
2024-05-16
محليات
الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد: لا صحة لما يتم تداوله حول التصريح الإفرادي للأجهزة الخلوية
2024-05-16
حملة تبرع بالدم لصيادلة حمص بمناسبة عيد الشهداء
2024-05-16
في مؤتمرهم العام… اتحاد الصحفيين يقر عدداً من التعديلات على الرسوم المالية والخدمات
2024-05-16
الجو ربيعي معتدل بين الصحو والغائم جزئياً
2024-05-16
توقيف ثلاثة أشخاص مطلوبين بجرائم خطيرة في ريف دمشق
2024-05-15
تفعيل عمل صرافين آليين اثنين بالسويداء
2024-05-15
الحرارة إلى ارتفاع غداً وأجواء سديمية في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية
2024-05-15
رياضة
مانشستر يونايتد يفوز على نيوكاسل في الدوري الإنكليزي
2024-05-15
قادش يهزم إشبيلية في الدوري الإسباني
2024-05-15
أستراليا وأوزبكستان تستضيفان النسختين القادمتين من كأس آسيا للسيدات
2024-05-15
مانشستر سيتي يفوز على توتنهام في منافسات الدوري الإنكليزي الممتاز
2024-05-14
اختتام بطولة اللاذقية للقوس والسهم
2024-05-14
خمس ميداليات لناديي العربي والكفر في بطولة الدوري الممتاز بالكاراتيه
2024-05-13
الفارسة شام الأسد تتوج بلقب بطولة تيم سبيرت ماسترز لقفز الحواجز
2024-05-13
اقتصاد
زراعة 303 هكتارات بمحصولي عباد الشمس والسمسم بالحسكة
2024-05-16
تنظيم 11 ضبطاً وإغلاق محطة وقود ومحل تجاري لمخالفات مرتكبة بالسويداء
2024-05-16
سعر غرام الذهب يتجاوز المليون ليرة في السوق المحلية
2024-05-16
ارتفاع أسعار الذهب مع تزايد الرهانات على خفض أسعار الفائدة الأمريكية
2024-05-16
توزيع 4 آلاف لوح صبار أملس مجاناً على مربي الثروة الحيوانية بالسويداء
2024-05-16
أسعار النفط ترتفع بدعم من قوة الطلب وبيانات التضخم الأمريكية
2024-05-16
مناقشة المنجز من مشروع تنشيط الصناعات الغذائية الزراعية
2024-05-15
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syrianarabnewsagency
syrianarabnewsagency
الشريط الإخباري
صباغ يؤكد قوة العلاقات الأخوية بين سورية والإمارات وأهمية تعزيزها
الرئيس الأسد يلتقي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان آل سعود على هامش اجتماع الدورة العادية الـ 33 لمجلس جامعة الدول العربية
بمشاركة الرئيس الأسد.. انعقاد أعمال القمة العربية الثالثة والثلاثين في المنامة
الرئيس الأسد يصل المنامة للمشاركة في أعمال القمة العربية بدورتها الثالثة والثلاثين
سورية والقمم العربية.. مشاركة بالتأسيس ودعوة دائمة لتغليب المصالح العربية العليا وتطوير العمل المشترك
بمشاركة سورية… اجتماع الجامعة العربية على مستوى القمة ينطلق اليوم في المنامة
الجو ربيعي معتدل بين الصحو والغائم جزئياً
السيد الرئيس بشار الأسد يلتقي جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين على هامش اجتماع الدورة العادية الثالثة والثلاثين لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة المنعقدة في مملكة البحرين
2024-05-16
2024-05-16
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البيان الختامي: اعتماد مبادرة البحرين بإصدار دعوة لعقد مؤتمر دولي تحت رعاية الأمم المتحدة لحل القضية الفلسطينية بما ينهي الاحتلال الإسرائيلي لكافة الأراضي العربية المحتلة ويجسد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة والقابلة للحياة وفقاً لقرارات الشرعية الدولية
انظر ايضاً
البيان الختامي: اعتماد مبادرة البحرين بإصدار دعوة لعقد مؤتمر دولي تحت رعاية الأمم المتحدة لحل القضية الفلسطينية بما ينهي الاحتلال الإسرائيلي لكافة الأراضي العربية المحتلة ويجسد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة والقابلة للحياة وفقاً لقرارات الشرعية الدولية
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