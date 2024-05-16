السيد الرئيس بشار الأسد يلتقي جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين على هامش اجتماع الدورة العادية الثالثة والثلاثين لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة المنعقدة في مملكة البحرين