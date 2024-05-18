الهباش يدعو الأمتين العربية والإسلامية لنصرة فلسطين وشعبها

القدس المحتلة-سانا

دعا قاضي قضاة فلسطين محمود الهباش الأمتين العربية والإسلامية إلى نصرة فلسطين وقضيتها وشعبها في مواجهة حرب الإبادة الجماعية التي تنفذها قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة المنكوب.

وندد الهباش في تصريح اليوم نقلته وكالة وفا بالدعم الأميركي للاحتلال سواء بالمال أم بالسلاح أومن خلال الرعاية السياسية في المحافل الدولية، محملاً الولايات المتحدة المسؤولية عن حرب الإبادة التي تشنها “إسرائيل” في قطاع غزة، وانتهاكاتها للمقدسات الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس المحتلة.

ولفت الهباش إلى أن الشعب الفلسطيني لن يستسلم أمام العدوان وسيواصل الصمود والرباط حتى يحرر أرضه ويقيم دولته المستقلة وعاصمتها القدس.

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