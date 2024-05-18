الشرطة العراقية تقبض على إرهابيين اثنين

بغداد-سانا

ألقت قوات الشرطة الاتحادية في العراق القبض على إرهابيين اثنين في محافظتي كركوك وميسان شمال وجنوب شرق البلاد.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية واع عن قيادة الشرطة قولها في بيان اليوم: إن “وحدة من الشرطة في كركوك تمكنت من إلقاء القبض على متهم مطلوب للقضاء وفق أحكام المادة الرابعة إرهاب في قرية العيصلانة.

كما ألقت قوات الشرطة بمحافظة ميسان القبض على متهم مطلوب بقضايا الإرهاب في منطقة حي العامل”، موضحة أنه تم إحالتهما إلى الجهات المختصة للتحقيق معهما.

وكانت القوات العراقية ألقت القبض في وقت سابق اليوم على إرهابي من تنظيم “داعش” غرب العاصمة بغداد.

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