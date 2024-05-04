توقيف مجموعة أشخاص من مروجي ومتعاطي المخدرات في دمشق وحماة

دمشق-سانا

ألقى فرع مكافحة المخدرات بدمشق القبض على أربعة أشخاص في محلتي شارع فارس خوري وكراجات العباسيين، وضبط بحوزتهم كمية من مادة الحشيش المخدرة و 200 حبة كبتاغون و 350 حبة دوائية مخدرة.

وبينت وزارة الداخلية على صفحتها على التلغرام أن قسم شرطة العمارة بدمشق تمكن من توقيف ستة أشخاص من متعاطي ومروجي المواد المخدرة في محلة العمارة أيضاً، وضبط كمية منها كانت بحوزتهم.

وأشارت الوزارة إلى أنه تم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة بحق المقبوض عليهم، وسيتم تقديمهم إلى القضاء المختص.

كما تمكن عناصر الأمن الجنائي بمنطقة مصياف في حماة من إلقاء القبض على شخصين امتهنا سرقة الدراجات النارية وتعاطي وترويج المواد المخدرة، واعترف المقبوض عليهما بإقدامهما على تعاطي وترويج الحبوب المخدرة، وبتفتيش منزليهما تم العثور على كمية 1380 حبة كبتاغون مخدرة تمت مصادرتها أصولاً، إضافة إلى استرداد ثلاث دراجات نارية مسروقة.

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