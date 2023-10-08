وسائل إعلام فلسطينية: استشهاد 3 فلسطينيين وإصابة آخرين في قصف لطيران الاحتلال الإسرائيلي على بلدة بيت حانون شمال قطاع غزة

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
الأرجنتين تدين الهجوم الإرهابي على الكلية الحربية في حمص
2023-10-08
وفود سورية ومصرية تقدم العزاء بشهداء الاعتداء الإرهابي على الكلية الحربية
2023-10-08
المقداد يتلقى اتصالاً هاتفياً من ولايتي يعبر فيه عن تعازيه بشهداء الكلية الحربية
2023-10-08
وزير خارجية أبخازيا يؤكد في اتصال مع المقداد إدانة بلاده للاعتداء الإرهابي على الكلية الحربية بحمص
2023-10-08
القيادة الفلسطينية لحزب البعث: طوفان الأقصى أظهر عجز الاحتلال الصهيوني أمام إرادة المقاومة
2023-10-08
اتحادات (فيا آراب) تدين الاعتداء الإرهابي على الكلية الحربية في حمص
2023-10-08
شخصيات سياسية تشيكية تدين الاعتداء الإرهابي على الكلية الحربية بحمص
2023-10-08
محليات
طقس الغد.. الحرارة أعلى من معدلاتها بقليل وفرصة لهطل زخات رعدية متفرقة
2023-10-08
اتحاد الصحفيين: طوفان الأقصى تفتح الطريق لتحرير فلسطين
2023-10-08
مبادرة إنسانية لجرحى وذوي شهداء التفجير الإرهابي في الكلية الحربية
2023-10-08
اتحاد الصحفيين: تحديات كبيرة يواجهها الصحفيون السوريون جراء الحرب والحصار على سورية ما انعكس على طبيعة عملهم
2023-10-08
القيادة المركزية للجبهة الوطنية التقدمية: المقاومة الفلسطينية ستصل إلى النصر المؤزر
2023-10-08
صلوات وقداديس في كنائس سورية على أرواح شهداء الاعتداء الإرهابي على الكلية الحربية
2023-10-08
الجو غائم جزئياً إلى غائم وزخات مطرية رعدية بالمناطق الشمالية الغربية والساحلية
2023-10-08
رياضة
موناكو يتصدر الدوري الفرنسي بفوزه على مضيفه رانس 3-1
2023-10-08
ميلان يتصدر دوري الدرجة الأولى الإيطالي بفوزه على جنوة 1-صفر
2023-10-08
أتلتيك بلباو يفوز على ألميريا بثلاثية في الدوري الإسباني
2023-10-07
برشلونة يفوز على بورتو بدوري أبطال أوروبا
2023-10-05
أوستابنكو تهزم بيغولا وتتأهل إلى ربع نهائي بطولة الصين للتنس
2023-10-05
نيوكاسل يونايتد يفوز على باريس سان جيرمان بدوري أبطال أوروبا
2023-10-04
اتليتيكو يفوز على فاينورد روتردام في دوري أبطال أوروبا
2023-10-04
اقتصاد
الاقتصاد: إيقاف تصدير البطاطا حتى الأول من تشرين الثاني
2023-10-05
حراج درعا توفر أكثر من 300 ألف غرسة حراجية متنوعة
2023-10-05
الذهب يتجه لإنهاء أطول سلسلة خسائر في 7 سنوات
2023-10-05
انخفاض أسعار النفط عند الإغلاق
2023-10-04
اونكتاد يحذر من تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي ويدعو إلى حلول لأعباء الديون
2023-10-04
أسهم أوروبا تنخفض لثالث يوم على التوالي
2023-10-04
نوفاك: سوق النفط الخام العالمي متوازن
2023-10-04
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syrianarabnewsagency
syrianarabnewsagency
syrianarabnewsagency
الشريط الإخباري
الرئيس الأسد يصدر قانوناً بإحداث الصندوق الوطني للتسليف الطلابي
الرئيس الأسد يتلقى برقية تعزية من الرئيس العراقي بشهداء الكلية الحربية
وزير خارجية أبخازيا يؤكد في اتصال مع المقداد إدانة بلاده للاعتداء الإرهابي على الكلية الحربية بحمص
مقتل سائحين إسرائيليين ومصري برصاص شرطي في الإسكندرية
صلوات وقداديس في كنائس سورية على أرواح شهداء الاعتداء الإرهابي على الكلية الحربية
ارتفاع عدد قتلى الاحتلال في عملية طوفان الأقصى إلى 350
المقاومة الوطنية اللبنانية تستهدف ثلاثة مواقع للاحتلال الإسرائيلي في مزارع شبعا المحتلة
وسائل إعلام فلسطينية: استشهاد 3 فلسطينيين وإصابة آخرين في قصف لطيران الاحتلال الإسرائيلي على بلدة بيت حانون شمال قطاع غزة
2023-10-08
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وسائل إعلام العدو الإسرائيلي تقر بارتفاع عدد قتلى جنود الاحتلال ومستوطنيه إلى 700 على الأقل والإصابات إلى 2156 خلال عملية المقاومة الفلسطينية (طوفان الأقصى)
انظر ايضاً
وسائل إعلام العدو الإسرائيلي تقر بارتفاع عدد قتلى جنود الاحتلال ومستوطنيه إلى 700 على الأقل والإصابات إلى 2156 خلال عملية المقاومة الفلسطينية (طوفان الأقصى)
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