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وسائل إعلام فلسطينية: استشهاد 3 فلسطينيين وإصابة آخرين في قصف لطيران الاحتلال الإسرائيلي على بلدة بيت حانون شمال قطاع غزة

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وسائل إعلام العدو الإسرائيلي تقر بارتفاع عدد قتلى جنود الاحتلال ومستوطنيه إلى 700 على الأقل والإصابات إلى 2156 خلال عملية المقاومة الفلسطينية (طوفان الأقصى)

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