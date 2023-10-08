وسائل إعلام العدو الإسرائيلي تقر بارتفاع عدد قتلى جنود الاحتلال ومستوطنيه إلى 700 على الأقل والإصابات إلى 2156 خلال عملية المقاومة الفلسطينية (طوفان الأقصى)