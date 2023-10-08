طقس الغد.. الحرارة أعلى من معدلاتها بقليل وفرصة لهطل زخات رعدية متفرقة

دمشق-سانا

تبقى درجات الحرارة غداً أعلى من معدلاتها بقليل لمثل هذه الفترة من السنة، نتيجة تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي سطحي يترافق بتيارات جنوبية غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها مساء اليوم أن يستمر الجو غائماً جزئياً بشكل عام مع فرصة لهطل زخات رعدية متفرقة تكون غزيرة أحياناً خاصة في المناطق الشمالية الغربية والساحلية والقلمون، فيما يكون باردا نسبيا ليلاً خاصة على المرتفعات الجبلية مع ارتفاع بنسبة الرطوبة السطحية صباحا في المناطق الغربية، واحتمال تشكل ضباب في المناطق الوسطى والقلمون.

الرياح جنوبية غربية إلى غربية بين الخفيفة والمعتدلة مع هبات نشطة تتجاوز سرعتها 55 كيلو متراً في الساعة أحياناً خاصة في المنطقة الجنوبية، أما البحر فخفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة…

دمشق 30/16 المنطقة الجنوبية 28/17 المرتفعات الجبلية 20/10 المنطقة الوسطى 27/17 المنطقة الساحلية 28/20 المنطقة الشمالية 27/16 منطقة الجزيرة 29/18 المنطقة الشرقية 34/19 منطقة البادية 29/16

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