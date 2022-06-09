مزارعو حمص يواصلون حصاد محصول القمح

حمص- سانا

يواصل مزارعو محافظة حمص حصاد محصول القمح وسط تقديرات بإنتاج ومردود جيدين للموسم الحالي.

كاميرا سانا رصدت عمليات الحصاد وتعبئة المحصول لتسليمها إلى صوامع شنشار ومؤسسة إكثار البذار وفق عقود موقعة مع مزارعي القمح في قرية النقيرة بريف حمص والتي تأتي مع قرار الحكومة زيادة أسعار شراء القمح الذي يتم تسليمه إلى مراكز استلام الحبوب.

المزارع عبد السلام غنوم الذي يملك 70 دونماً مزروعة بمحصول القمح في القرية أشار إلى أن أسعار القمح لهذا العام جيدة لافتاً إلى الدعم الذي يقدمه اتحاد الفلاحين للمزارعين وخاصة تأمين 5 ليترات من مادة المازوت بالسعر المدعوم لكل دونم قمح للتخفيف من تكاليف حصاده.

رئيس الجمعية الفلاحية في القرية عبد الباسط زكريا لفت إلى أن حصول الفلاحين على المحروقات بالسعر المدعوم للفلاحة والري كان له أثر إيجابي في زيادة الإنتاج مبيناً أن 90 بالمئة من مزارعي القرية متعاقدون مع مؤسسة إكثار البذار لتسليمها القمح بعد تنظيفه وتعبئته بالأكياس مشيراً إلى أن اللجان الفنية في مؤسسة الأكثار نظمت خلال فترة زراعة المحصول جولات ميدانية متعددة للكشف على الحقل وإعطاء الأرشادات للمزارعين حول الآلية المناسبة لخدمته.

مدير فرع المؤسسة السورية للحبوب في حمص المهندس سمير سلامة بين أن عدد المراكز الجاهزة لاستلام محصول القمح من الفلاحين تبلغ أربعة مراكز هي صوامع “تلكلخ وشنشار وحمص والمشرفة” مشيراً إلى أن اللجان المتخصصة تقوم بعمليات أخذ العينات وفحصها واستلامها وتخزين القمح في الصوامع بشكل ميسر ودون تأخير.

وتبلغ المساحة المزروعة بمحصول القمح في محافظة حمص خلال الموسم الحالي 34 ألفاً و483 هكتاراً.

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