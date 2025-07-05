قوى الأمن الداخلي تشارك فرق الإطفاء بعمليات إخماد حرائق ريف اللاذقية

اللاذقية-سانا

أعلن وزير الداخلية أنس خطاب أن أبطال قوى الأمن الداخلي يقفون جنباً إلى جنب مع إخوانهم أبطال الدفاع المدني منذ ساعات طويلة لإخماد الحرائق التي انتشرت على مساحات واسعة في منطقة قسطل معاف بريف اللاذقية.

وقال خطاب في تغريدة على منصة (X) اليوم: “الأمن الداخلي يعمل لحماية أهلنا في المنطقة من خطر توسع انتشار الحرائق باتجاه المناطق المأهولة، الأمر الذي يفرض علينا مسؤولية كبيرة في حمايتهم والذود عنهم، اللهم احفظ سوريا وأهلها من كل سوء ومكروه”.

وأضاف وزير الداخلية: “لا يسعني إلا أن أتوجه بالشكر الجزيل للأخ رائد الصالح، وزير الطوارئ وإدارة الكوارث، وكذلك الأخ محمد عثمان، محافظ اللاذقية، على وقوفهما الميداني مع الفرق المساهمة في إخماد تلك الحرائق، وعلى ما بذلوه من جهود في الأيام الأخيرة للحفاظ على سلامة أهلنا في المنطقة”.

وتواصل فرق الإطفاء والطوارئ والدفاع المدني من مختلف الوزارات والمحافظات العمل للسيطرة على الحرائق التي امتدت لمساحات واسعة في ريف اللاذقية الشمالي ومنع وصولها إلى مناطق وقرى جديدة، وسط ظروف مناخية قاسية تعرقل جهود الإطفاء وتُسرّع من انتشار النيران