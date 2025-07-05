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احتفالاً بإطلاق الهوية البصرية الجديدة للجمهورية العربية السورية، عرض بصري لطائرات الدرون في ساحة الأمويين بدمشق.

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احتفال أهالي دمشق بإطلاق الهوية البصرية الجديدة للجمهورية العربية السورية في ساحة الأمويين

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