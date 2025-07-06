موجة حر شديدة مبكرة تجتاح أوروبا وتؤثر سلباً على جميع القطاعات

عواصم-سانا

حطمت موجة الحر في مطلع الصيف الأوروبي الأرقام القياسية في العديد من الدول، وأثرت سلباً على قطاعات عدة وسط اندلاع حرائق وسقوط ضحايا وإطلاق تحذيرات.

وذكرت شبكة “سي إن إن” الإخبارية الأمريكية، أن أوروبا تواجه حالياً ظروفاً صعبة نتيجة موجة الحر ليس فقط بسبب الحرارة المرتفعة التي تجاوزت الـ 40 درجة مئوية في العديد من المناطق، من إيطاليا إلى إسبانيا واليونان وفرنسا، بل لأن هذه الموجة جاءت في وقت مبكر مقارنة بموجات الحر في الأعوام السابقة 2023 و2024، اللذين شهدا أرقاماً قياسية في ارتفاع درجات الحرارة.

ومع دخول أوروبا صيفها المعتاد باتت القارة الأسرع لجهة ارتفاع درجات الحرارة على مستوى العالم، حيث وصلت موجات الحر في وقت مبكر هذا العام، ما يعني زيادة المخاطر المتوقعة، ولا سيما إذا استمر الصيف شديد الحرارة، ومنها حرائق الغابات وغيرها من الصعوبات المتعلقة بالحر الشديد.

موجة الحر التي اجتاحت بريطانيا وإسبانيا وفرنسا مؤخراً، أثرت على كل القطاعات وانعكس أثرها على مدن مثل العاصمة الفرنسية باريس، غير المعتادة على التعامل مع درجات حرارة مرتفعة كهذه، حيث أثرت على شبكة السكك الحديدية وتوقفت القطارات فيها عن العمل بالكامل.

وتؤكد بيانات هيئة الأرصاد الأوروبية “كوبرنيكوس”، أن أوروبا تسجل وتيرة تسخين أسرع من المتوسط العالمي، مع موجات حر تبدأ مبكراً وتستمر لفترات أطول، ما يزيد من المخاطر الصحية والبيئية.