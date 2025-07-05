مشاهد من العرض البصري لطائرات الدرون في ساحة الأمويين بدمشق، احتفالاً بإطلاق الهوية البصرية الجديدة للجمهورية العربية السورية

السبت / 5 / 07 / 2025
English
Français
Türkçe
Español
Pусский
עברית
فارسی
S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
الرئيسية
سوريا والعالم
أردوغان: المرحلة التي وصلت إليها سوريا بارقة أمل للمنطقة
2025-07-04
وزير الخارجية السوري ونظيره الأمريكي يبحثان هاتفياً قضايا ذات اهتمام مشترك
2025-07-04
محافظا دمشق وريفها يبحثان في الأردن مجالات التعاون المشترك
2025-07-04
تعاون إعلامي جديد بين دمشق والتحالف السوري الأمريكي
2025-07-03
شراكة سورية أوروبية لتسريع التحول الرقمي وتعزيز الاقتصاد
2025-07-03
النرويج تخفف العقوبات على سوريا وتُبقي القيود على شخصيات بارزة بالنظام البائد
2025-07-03
وزيرا خارجية السعودية وأمريكا يبحثان قضايا الشرق الأوسط هاتفياً
2025-07-03
محليات
قوى الأمن الداخلي تشارك فرق الإطفاء بعمليات إخماد حرائق ريف اللاذقية
2025-07-05
فرق الإطفاء تواجه النيران في ريف اللاذقية الشمالي وسط رياح نشطة وصعوبات لوجستية
2025-07-04
إخماد الحريق الحراجي بين مشروع دمر وقصر الشعب في دمشق
2025-07-04
وزير الطوارئ السوري: العمل مستمر للسيطرة على حرائق ريف اللاذقية الشمالي
2025-07-04
محافظ اللاذقية يتفقد عمليات إطفاء الحرائق في ريف اللاذقية الشمالي
2025-07-04
التربية السورية: لا تأجيل لامتحانات الشهادة الثانوية العامة
2025-07-04
إقامة صلاة الجمعة في مسجد قرية معركبة بحماة بعد انقطاع سنوات
2025-07-04
رياضة
الهلال السعودي يخسر أمام فلومينينسي البرازيلي ويودع كأس العالم للأندية
2025-07-05
أتلتيك بلباو يجدد عقد جناحه نيكو ويليامز
2025-07-04
الفارس عدنان القصار: الفروسية تحتاج جهوداً مضاعفة ومدربين أكفياء
2025-07-04
الموسم الصيفي بنادي النضال الرياضي… إقبال لافت ومواهب واعدة
2025-07-04
معسكر محلي لمنتخب سوريا لكرة السلة تحضيراً لنهائيات كأس آسيا
2025-07-03
انطلاق دورة مخاطر المنشطات وتغذية الرياضيين والإصابات
2025-07-03
نتائج مخيبة تُنهي مشوار أنسيلمي مع بورتو
2025-07-02
اقتصاد
أكثر من 31 ألف شاحنة أردنية دخلت سوريا منذ 16 كانون الأول الماضي
2025-07-04
السورية للحبوب تسلّم الدفعة الأولى من مستحقات القمح عبر “شام كاش”
2025-07-04
حاكم المصرف المركزي: سوريا لن تلجأ للديون الخارجية
2025-07-04
اقتصاديون: رفع العقوبات الأمريكية بداية تحول اقتصادي في سوريا
2025-07-04
تنوع وتخفيضات… في “مهرجان النصر” التسويقي بالكسوة في ريف دمشق
2025-07-04
غرفة صناعة دمشق وريفها تبحث مع المكتب الإقليمي لمنظمة العمل الدولية آفاق التعاون
2025-07-04
المعرض التركي الأول للنسيج بدمشق يوفر خيارات واسعة للصناعيين السوريين
2025-07-04
فيديو سانا
المحافظات
دمشق
ريف دمشق
حلب
اللاذقية
طرطوس
حمص
حماة
السويداء
القنيطرة
ادلب
الحسكة
الرقة
دير الزور
درعا
ثقافة وفنون
صحة
تقارير مصورة
المزيد
عربي دولي
النشرات
مبدع من سورية
صحافة
سياحة ومجتمع
علوم وتكنولوجيا
منوعات
تعليم وجامعات
عن سانا
تابعونا
SyrianArabNewsAgency
SyrianArabNewsAgency
SanaAjel
syrianarabnewsagency
syrianarabnewsagency
syrianarabnewsagency
الشريط الإخباري
وزير الطوارئ السوري: العمل مستمر للسيطرة على حرائق ريف اللاذقية الشمالي
حاكم المصرف المركزي: سوريا لن تلجأ للديون الخارجية
التربية السورية: لا تأجيل لامتحانات الشهادة الثانوية العامة
فرق الإطفاء تكافح الحريق في قسطل معاف باللاذقية… إخلاء عائلات وجهود لمنع وصوله للقرى
أردوغان: المرحلة التي وصلت إليها سوريا بارقة أمل للمنطقة
“سامز” تعقد مؤتمرها الطبي الدولي لأول مرة في سوريا
وزير الطوارئ لـ سانا: حرائق قسطل معاف بريف اللاذقية تشتد وأرسلنا تعزيزات عاجلة
وزير الخارجية السوري ونظيره الأمريكي يبحثان هاتفياً قضايا ذات اهتمام مشترك
وزير الإعلام: الهوية البصرية الجديدة تشبه كل السوريين وتعبر عنهم
السكك الحديدية السورية تعمل على تحسين الكفاءة التشغيلية رغم التحديات
مشاهد من العرض البصري لطائرات الدرون في ساحة الأمويين بدمشق، احتفالاً بإطلاق الهوية البصرية الجديدة للجمهورية العربية السورية
2025-07-05
2025-07-05
mohamad
سابق
الهلال السعودي يخسر أمام فلومينينسي البرازيلي ويودع كأس العالم للأندية
التالي
قوى الأمن الداخلي تشارك فرق الإطفاء بعمليات إخماد حرائق ريف اللاذقية
انظر ايضاً
احتفال أهالي دمشق بإطلاق الهوية البصرية الجديدة للجمهورية العربية السورية في ساحة الأمويين
Powered by
sana
| Designed by
team to develop the software
themetf
© Copyright 2025, All Rights Reserved