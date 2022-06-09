استشهاد طالب وإصابة آخر برصاص ميليشيا (قسد) أثناء عودتهما من الامتحانات جنوب الرقة

الرقة-سانا

استشهد طالب واصيب آخر بجروح نتيجة إقدام ميليشيا “قسد” المدعومة من قوات الاحتلال الأمريكي على إطلاق النار عليهما في قرية شنان جنوب الرقة.

وذكرت مصادر محلية لمراسل سانا أن مسلحين تابعين لميليشيا “قسد” أطلقوا الرصاص بشكل مباشر على مجموعة من الطلاب أثناء عودتهم من الامتحانات بالقرب من ضفة نهر الفرات في قرية شنان جنوب مدينة الرقة ما أدى إلى استشهاد طالب وإصابة آخر بجروح.

وأشارت المصادر إلى أن الميليشيا استقدمت تعزيزات عسكرية كبيرة إلى المنطقة التي تسودها حالة من الغضب والتوتر بين الأهالي جراء استهداف الميليشيا أبناءهم وإمعانها في ممارساتها الإجرامية ضدهم.

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