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مجلس مدينة السويداء يعلن عن حاجته لتشغيل 30 عامل نظافة بعقود موسمية

2022-06-09

السويداء-سانا

أعلن مجلس مدينة السويداء عن حاجته لتشغيل 30 عامل نظافة بعقود عمل موسمية مؤقتة لمدة ثلاثة أشهر.

ودعا رئيس مجلس المدينة المهندس سامر ابو سعدة في تصريح لمراسل سانا الراغبين بالعمل إلى مراجعة المجلس خلال أسبوعين مصطحبين معهم بطاقاتهم الشخصية ووثائق غير عامل وغير محكوم.

ولفت إلى أنه سيتم منح العمال المتعاقد معهم إضافة إلى رواتبهم حافز طبيعة عمل بنسبة جيدة مشيراً إلى أهمية التعاقد لتغطية النقص الحاصل في عدد عمال النظافة بالمدينة وتخديم العديد من المواقع فيها.

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