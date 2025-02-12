وزارة التجارة الداخلية تنظم مسابقة لاختيار مشرفي مخابز في اللاذقية

اللاذقية-سانا

نظّمت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك اليوم مسابقة لاختيار مشرفي ‏مخابز في محافظة اللاذقية بإشراف لجنة مختصة، وذلك للتعاقد معهم بعقود ‏سنوية للعمل كمشرفين على المخابز الاحتياطية العامة، بهدف الارتقاء بالأداء ‏وتحسين جودة الإنتاج.‏

وأوضح صبحي مدينو مسؤول المخابز والأفران بالوزارة في تصريح لمراسلة سانا، ‏أن المسابقة تضمّنت اختبارات نظرية وعملية، حيث خضع أكثر من 50 ‏مشاركاً لتقييم شامل، يشمل فحصاً نظرياً حول أسس إنتاج الخبز وإدارة ‏المخابز، وآخر عملياً على الآلات ضمن أحد الأفران.‏

وأشار مدينو إلى أهمية هذه الخطوة لضمان اختيار الكفاءات المناسبة لتشغل ‏المكان المناسب، حيث سيتم تعيين الناجحين كبدائل محتملين للمشرفين ‏الحاليين في حال تعرضهم لعقوبات أو تكرار المخالفات، ما يضمن استمرارية ‏العمل بأفضل جودة ممكنة، و ينعكس إيجاباً على رغيف الخبز وتعزيز رضا ‏المواطنين.‏

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