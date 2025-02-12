وزارة التجارة الداخلية تنظم مسابقة لاختيار مشرفي مخابز في اللاذقية

اللاذقية-سانا
نظّمت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك اليوم مسابقة لاختيار مشرفي مخابز في محافظة اللاذقية بإشراف لجنة مختصة، وذلك للتعاقد معهم بعقود سنوية للعمل كمشرفين على المخابز الاحتياطية العامة، بهدف الارتقاء بالأداء وتحسين جودة الإنتاج.
وأوضح صبحي مدينو مسؤول المخابز والأفران بالوزارة في تصريح لمراسلة سانا، أن المسابقة تضمّنت اختبارات نظرية وعملية، حيث خضع أكثر من 50 مشاركاً لتقييم شامل، يشمل فحصاً نظرياً حول أسس إنتاج الخبز وإدارة المخابز، وآخر عملياً على الآلات ضمن أحد الأفران.
وأشار مدينو إلى أهمية هذه الخطوة لضمان اختيار الكفاءات المناسبة لتشغل المكان المناسب، حيث سيتم تعيين الناجحين كبدائل محتملين للمشرفين الحاليين في حال تعرضهم لعقوبات أو تكرار المخالفات، ما يضمن استمرارية العمل بأفضل جودة ممكنة، و ينعكس إيجاباً على رغيف الخبز وتعزيز رضا المواطنين.
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