مجلس أعيان مدينة القصير بحمص يبحث سبل إعمار المدينة

حمص-سانا

بحث مجلس أعيان مدينة القصير اليوم في لقاء تعارفي اجتماعي، ضم وجهاء المدينة وريفها، وقيادات المنطقة المدنية والأمنية والعسكرية والخدمية، وعدداً من رجال الدين الإسلامي والمسيحي، وممثلين عن الأهالي، سبل إعمار المنطقة في جميع المجالات.

وتركزت مداخلات الحضور حول سبل إعمار المدينة عمرانياً واجتماعياً وثقافياً، وخطط مجلس الأعيان المستقبلية للمدينة وريفها، وأهدافه المتمثلة في فتح قنوات اتصال مع المسؤولين والداعمين للتنمية، ومراقبة عمل مؤسسات الدولة وتقييم أداء العاملين فيها، وتقديم مقترحات لتطوير عملها.

وأشارت المداخلات إلى ضرورة تأمين البيانات اللازمة عن المدينة سكّانياً واقتصادياً، وتثبيتها لدى الجهات الرسمية، ودراسة القضايا والمشكلات التعليمية والاقتصادية والاجتماعية في مدينة القصير، والعمل على إيجاد المشاريع والحلول المناسبة، لتحسين أوضاع المدينة، ودعم الموجود منها بالوسائل المتاحة.

ولفتت المداخلات إلى الجهود والمساعي الحثيثة التي يبذلها مجلس الأعيان، في سبيل تحسين العلاقات الاجتماعية الأخوية بين جميع أهالي المدينة، وأهمية تشكيل لجان متخصصة لمتابعة احتياجات المدينة وريفها مع المسؤولين، وتمثيل المدينة اجتماعياً وسياسياً في المحافل الوطنية، واللقاءات الاجتماعية.