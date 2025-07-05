وزير التربية السوري ومعاون وزير الداخلية يتفقدان سير الامتحانات في طرطوس

طرطوس-سانا

تفقد وزير التربية والتعليم السوري الدكتور محمد عبد الرحمن تركو، ومعاون وزير الداخلية اللواء أحمد لطوف، اليوم، عدداً من مراكز امتحانات شهادة التعليم الأساسي في محافظة طرطوس.

وخلال الجولة، اطلع الوزير تركو على مستوى أسئلة المادة ما قبل الأخيرة، وملاحظات الطلبة والأجواء داخل القاعات الامتحانية، وأعرب عن تقديره لمستوى التنظيم والجهود التي تبذلها مديرية التربية بالتعاون مع الجهات المعنية، لدعم سير العملية الامتحانية على أكمل وجه.

واعتبر الوزير تركو أن تنظيم العملية الامتحانية يسهم في تخريج جيل مؤهل للمشاركة في إعادة إعمار سوريا المستقبل.

من جانبه، أكد معاون وزير الداخلية أن الامتحانات هي ثمرة دراسة عام كامل، إضافة إلى جهد تسع سنوات من الدراسة المتتابعة لينتقل بعدها الطالب إلى مرحلة جديدة هي المرحلة الثانوية، متمنياً التوفيق والنجاح لجميع الطلاب.

شارك في الجولة معاون وزير التربية والتعليم يوسف عنان، ومدير التربية في طرطوس مهند عبد الرحمن.