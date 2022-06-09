استشهاد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال شمال الخليل

القدس المحتلة-سانا

استشهد شاب فلسطيني اليوم متأثراً بإصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي شمال الخليل بالضفة الغربية.

ونقلت وكالة وفا عن وزارة الصحة الفلسطينية قولها في بيان “إن الشاب محمود أبو عيهور 27 عاماً استشهد متأثراً بإصابته الحرجة برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامها في وقت سابق اليوم بلدة حلحول شمال الخليل”.

وأوضحت الوزارة أن الشهيد أبو عيهور أصيب برصاصة اخترقت بطنه والحجاب الحاجز ولم تنجح جميع محاولات الطواقم الطبية لإنقاذ حياته. وكانت قوات الاحتلال اقتحمت بأعداد كبيرة بلدة حلحول شمال الخليل وأغلقت الشارع الرئيسي فيها ومنعت الفلسطينيين من الخروج من البلدة وأطلقت الرصاص وقنابل الغاز السام عليهم ما أدى إلى إصابة 5 منهم بجروح وآخرين بحالات اختناق.

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