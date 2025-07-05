فرق الإطفاء تواجه النيران في ريف اللاذقية الشمالي وسط رياح نشطة وصعوبات لوجستية

اللاذقية-سانا

استمرت الحرائق في الريف الشمالي لمحافظة اللاذقية بالتمدد، مدفوعة بظروف مناخية قاسية تعرقل جهود الإطفاء وتُسرّع من انتشار النيران، ما أدى إلى إغلاق طرق رئيسية وإجلاء عدد إضافي من أهالي القرى القريبة من مناطق الخطر.

وخلال جولة ميدانية في مواقع الحرائق، اطلع وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح ومحافظ اللاذقية محمد عثمان على سير عمليات الإخماد، حيث أكد الصالح في تصريح لمراسل سانا، أن فرق الطوارئ تستجيب حالياً لأكثر من 40 حريقاً في أكثر من 20 منطقة على امتداد الجغرافيا السورية، ويعدّ حريق قسطل معاف من أخطرها.

ولفت الصالح إلى أنه لا يمكن الحديث حالياً عن نتائج ملموسة على أرض الواقع، لأن العوامل الجوية تتحكم بمجريات الأمور، وخاصة سرعة الرياح ودرجات الحرارة المرتفعة، بالإضافة إلى انفجار مخلفات الحرب، التي تجعل السيطرة على النيران أكثر صعوبة، منوهاً بالجهود الكبيرة التي تبذلها وزارات الدولة، إلى جانب المحافظة والدفاع المدني السوري والجهات المحلية، وفق الإمكانيات المتاحة لإخماد النيران.

وأشار إلى إحراز تقدّم في بعض النقاط لناحية إخماد الحرائق فيها ودخولها مرحلة التبريد، معرباً عن أمله في تحسن الوضع خلال ساعات الليل مع انخفاض درجات الحرارة وسرعة الرياح.

من جانبه، أوضح محافظ اللاذقية أن الجهات المعنية عملت على إخلاء القرى القريبة من النيران، في إطار الجهود المبذولة لتأمين سلامة الأهالي وحمايتهم وإبعادهم عن مناطق الخطر، مشيراً إلى تسجيل إصابتين طفيفتين تم إسعافهما من قبل فرق الطوارئ.

بدوره، بيّن مدير المنطقة الشمالية مصطفى جولحة، أن الحرائق بدأت من قرية الإمام يوم أمس باتجاه قسطل معاف، ثم امتدت بفعل تغير اتجاه الرياح إلى قرى السرايا وطربجق والحلوة والقرى المحيطة بمفرق البسيط، ما تسبب بقطع الطريق الرئيسي المؤدي إلى ناحية البسيط، كما اجتاحت النيران أجزاء واسعة من قسطل معاف، فيما توزعت فرق الإطفاء على ثلاثة محاور رئيسية: بللوران، البسيط، وقسطل معاف.

ولفت إلى أنه من المتوقع وصول دعم إضافي من الجانب التركي خلال الساعات المقبلة؛ ليكون رديفاً لجهود فرق الإطفاء في الدفاع المدني السوري ومديرية الزراعة والمجتمع المحلي