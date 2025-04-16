وزارة الاتصالات تلغي كل القيود المفروضة على تقديم الخدمات عبر ‏التطبيقات الإلكترونية

دمشق-سانا
أصدرت وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات اليوم قراراً يتضمن إلغاء كل أنظمة التراخيص والتصاريح والرسوم المفروضة سابقاً على تقديم الخدمات عبر التطبيقات الإلكترونية، وذلك في إطار التوجه الحكومي نحو تعزيز التحوّل الرقمي وتسهيل بيئة الأعمال الرقميّة وتمكين الشركات الناشئة من الانطلاق بأقل قدر ممكن من القيود البيروقراطية.
ونص القرار الذي تلقت سانا نسخة منه على اعتماد مبدأ الإعلام بدلاً من الترخيص، عبر الاكتفاء بإبلاغ الهيئة الوطنية لخدمات تقانة المعلومات عن التطبيق، بعد استكمال التسجيل التجاري، دون الحاجة لأي موافقات مسبقة.
ويتضمن القرار السماح باستضافة التطبيقات خارج البلاد، إلا ما يُستثنى منها لأسباب تتعلق بالأمن الوطني، وعدم السماح بالوصول إلى بيانات التطبيقات أو لوحات التحكم الخاصة بها إلا بقرار قضائي، انطلاقاً من التأكيد على حماية خصوصية المستخدمين.
وأكد مدير الهيئة الوطنية لخدمات تقانة المعلومات شحادة الإبراهيم في تصريح لمراسلة سانا جاهزية الهيئة لتقديم جميع التسهيلات التي تُلبّي احتياجات روّاد الأعمال والشركات الناشئة، وتمكنهم من الانطلاق وفق النظام الجديد.
ولفت الإبراهيم إلى أن هذا القرار بداية جديدة لريادة الأعمال التقنية والتحول الرقمي في سوريا، وأنه من الواجب الوقوف إلى جانب روّاد الأعمال ومساندتهم لتجاوز تحديّات مرحلة التأسيس، وذلك في إطار السعي إلى تقديم تطبيقات تفيد السوريين في شتى مجالات الحياة.