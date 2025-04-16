وزارة الاتصالات تلغي كل القيود المفروضة على تقديم الخدمات عبر ‏التطبيقات الإلكترونية

دمشق-سانا‏

أصدرت وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات اليوم قراراً يتضمن إلغاء كل أنظمة التراخيص والتصاريح والرسوم ‏المفروضة سابقاً على تقديم الخدمات عبر التطبيقات الإلكترونية، وذلك في ‏إطار التوجه الحكومي نحو تعزيز التحوّل الرقمي وتسهيل بيئة الأعمال ‏الرقميّة وتمكين الشركات الناشئة من الانطلاق بأقل قدر ممكن من القيود ‏البيروقراطية.‏

ونص القرار الذي تلقت سانا نسخة منه على اعتماد مبدأ الإعلام بدلاً من ‏الترخيص، عبر الاكتفاء بإبلاغ الهيئة الوطنية لخدمات تقانة المعلومات عن ‏التطبيق، بعد استكمال التسجيل التجاري، دون الحاجة لأي موافقات مسبقة.‏

ويتضمن القرار السماح باستضافة التطبيقات خارج البلاد، إلا ما يُستثنى منها ‏لأسباب تتعلق بالأمن الوطني، وعدم السماح بالوصول إلى بيانات التطبيقات ‏أو لوحات التحكم الخاصة بها إلا بقرار قضائي، انطلاقاً من التأكيد على ‏حماية خصوصية المستخدمين.‏

وأكد مدير الهيئة الوطنية لخدمات تقانة ‏المعلومات شحادة الإبراهيم في تصريح لمراسلة سانا جاهزية الهيئة ‏لتقديم جميع التسهيلات التي تُلبّي احتياجات روّاد الأعمال والشركات الناشئة، ‏وتمكنهم من الانطلاق وفق النظام الجديد.‏

ولفت الإبراهيم إلى أن هذا القرار بداية جديدة لريادة الأعمال التقنية والتحول ‏الرقمي في سوريا، وأنه من الواجب الوقوف إلى جانب روّاد الأعمال ‏ومساندتهم لتجاوز تحديّات مرحلة التأسيس، وذلك في إطار السعي إلى تقديم ‏تطبيقات تفيد السوريين في شتى مجالات الحياة.‏