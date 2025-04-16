مباراة صعبة لريال مدريد أمام أرسنال في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

مدريد-سانا

يخوض ريال مدريد مباراة صعبة مساء اليوم أمام أرسنال، على ملعب سانتياغو برنابيو، في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وكان ريال مدريد قد خسر ذهابًا بثلاثية نظيفة، يوم الثلاثاء الماضي، على ملعب الإمارات، وبالتالي يحتاج الانتصار بفارق 4 أهداف.

وأعلن الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد، قائمة فريقه، حيث يغيب كل من الفرنسي إدواردو كامافينجا للإيقاف بعد طرده في مباراة الذهاب، وكذلك الرباعي داني كارفاخال، وإيدر ميليتاو، وفيرلاند ميندي، وأندري لونين للإصابة.

وقال أنشيلوتي، خلال المؤتمر الصحفي للمباراة: “نحتاج لتقديم أفضل أداء ممكن لمحاولة قلب تأخرنا في مباراة معقدة، سنلعب بعقولنا وبقلوبنا وبشجاعة”، مضيفًا: نملك الالتزام والخبرات والجماهير وفريقًا قويًا، يجب أن نلعب كرة قدم مؤثرة وليست رائعة”.