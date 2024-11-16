115 سائحاً يزورون مدينة بصرى الشام الأثرية ‏

درعا-سانا
زارت مجموعة سياحية من سورية ولبنان والأردن ودول أوروبية مؤلفة من 115 سائحاً وسائحة مدينة بصرى الشام واطلعت على معالمها الأثرية وأقامت حفلاً فنياً تراثياً على مدرج بصرى الكبير.
عالم الآثار الروسي بوريس يورنيوف أوضح لمراسل سانا أن زيارته كانت بهدف الاطلاع على آثار بصرى والاستماع لمعزوفات التراث الحوراني التي قدمتها الفرقة الشعبية للمدينة، فيما لفتت زوجته المترجمة داريا علي إلى سعادتها في التجوال بين أزقة المدينة القديمة.
أثانيسيوس رجل أعمال يوناني بين أن زيارة بصرى هي غوص في أعماق التاريخ لوجود تمازج فريد لحضارات قديمة تركت مآثر رائعة في فن العمران، في حين قال أيمن الرفاعي مهندس من منصة سوريتي: قمنا بالجولة اليوم لربط الثقافة والسياحة بالعمل الأكاديمي وسنعمل من خلال منصتنا لإبراز هذه الجمالية عبر تشاركيتنا مع العديد من المواقع السياحية عبر العالم.
وأشار ساهر عمر صانع محتوى من الأردن إلى أن المواقع الأثرية في بصرى من أجمل ما شاهده من معالم أثرية، مؤكداً أن سورية ستعود إلى موقعها الريادي على الخريطة السياحية العالمية.
خالد تغلبي صانع محتوى سوري أوضح أنه تعرف اليوم وللمرة الأولى على مدينة غنية بالحضارات التي لاتزال آثارها شاهدة على تاريخها العظيم.
ناديا البحرة طالبة قالت: إنها تلقت طاقة إيجابية من خلال جولتها ومعايشة التاريخ الذي كان قائماً في بصرى وخاصة عظمة مسرحها الكبير.
وسيم البحرة ونعمان فلوح دليلان سياحيين اعتبرا هذه الجولة من أروع الرحلات التي قاما بها خلال عملهما منذ سنوات لما قدمته من تفاعل إيجابي بين كامل المجموعة والأهالي الذين استقبلوهم بالمحبة والترحاب.
وفي النهاية قدمت الفنانة شهد المعصراني أحد أفراد المجموعة عزفاً على القانون لمقطوعات فنية على المسرح، فيما عرضت فرقة الفنون الشعبية في بصرى لوحات راقصة من التراث والدبكة الشعبية.
رضوان الراضي
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