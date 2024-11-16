115 سائحاً يزورون مدينة بصرى الشام الأثرية ‏

درعا-سانا

زارت مجموعة سياحية من سورية ولبنان والأردن ودول أوروبية مؤلفة من ‌‏115 سائحاً وسائحة مدينة بصرى الشام واطلعت على معالمها الأثرية ‏وأقامت حفلاً فنياً تراثياً على مدرج بصرى الكبير. ‏

عالم الآثار الروسي بوريس يورنيوف أوضح لمراسل سانا أن زيارته كانت ‏بهدف الاطلاع على آثار بصرى والاستماع لمعزوفات التراث الحوراني ‏التي قدمتها الفرقة الشعبية للمدينة، فيما لفتت زوجته المترجمة داريا علي إلى ‏سعادتها في التجوال بين أزقة المدينة القديمة.‏

أثانيسيوس رجل أعمال يوناني بين أن زيارة بصرى هي غوص في أعماق ‏التاريخ لوجود تمازج فريد لحضارات قديمة تركت مآثر رائعة في فن ‏العمران، ‏في حين قال أيمن الرفاعي مهندس من منصة سوريتي: قمنا بالجولة اليوم ‏لربط الثقافة والسياحة بالعمل الأكاديمي وسنعمل من خلال منصتنا لإبراز ‏هذه الجمالية عبر تشاركيتنا مع العديد من المواقع السياحية عبر العالم.

وأشار ساهر عمر صانع محتوى من الأردن إلى أن المواقع الأثرية في ‏بصرى من أجمل ما شاهده من معالم أثرية، مؤكداً أن سورية ستعود إلى ‏موقعها الريادي على الخريطة السياحية العالمية‏.

خالد تغلبي صانع محتوى سوري أوضح أنه تعرف اليوم وللمرة الأولى على ‏مدينة غنية بالحضارات التي لاتزال آثارها شاهدة على تاريخها العظيم.‏

ناديا البحرة طالبة قالت: إنها تلقت طاقة إيجابية من خلال جولتها ومعايشة ‏التاريخ الذي كان قائماً في بصرى وخاصة عظمة مسرحها الكبير.

وسيم البحرة ونعمان فلوح دليلان سياحيين اعتبرا هذه الجولة من أروع ‏الرحلات التي قاما بها خلال عملهما منذ سنوات لما قدمته من تفاعل إيجابي ‏بين كامل المجموعة والأهالي الذين استقبلوهم بالمحبة والترحاب.

‏وفي النهاية قدمت الفنانة شهد المعصراني أحد أفراد المجموعة عزفاً على ‏القانون لمقطوعات فنية على المسرح، فيما عرضت فرقة الفنون الشعبية في ‏بصرى لوحات راقصة من التراث والدبكة الشعبية.

رضوان الراضي

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