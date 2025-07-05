مصرع العشرات وفقدان آخرين جراء فيضانات في ولاية تكساس الأمريكية

واشنطن- سانا

لقي 24 شخصاً على الأقل مصرعهم، وفُقدت أكثر من 20 فتاةً من مخيم صيفي، جراء فيضانات وسيول مدمرة حدثت على طول نهر غوادالوبي بمقاطعة جنوب وسط ولاية تكساس الأمريكية.

ونقل موقع شبكة سكاي نيوز عن دالتون رايس رئيس بلدية مقاطعة كيرفيل قوله للصحفيين: “إن الفيضانات الشديدة اجتاحت المنطقة، من دون سابق إنذار، مما حال دون إصدار السلطات أي أوامر إخلاء، مضيفاً: “هذا حدث بسرعة كبيرة خلال فترة زمنية قصيرة جداً لم يكن بالإمكان التنبؤ بها، حتى باستخدام الرادار”.

بدورها، أعلنت إدارة الأرصاد الجوية الوطنية الأمريكية حالة طوارئ بسبب السيول في أجزاء من مقاطعة كير، بعد هطول أمطار غزيرة تصل إلى 30 سنتيمتراً، فيما أعلنت السلطات المحلية العثور على جثث 24 شخصاً.

وقال دان باتريك نائب حاكم ولاية تكساس في مؤتمر صحفي: إن السلطات تبحث عن 23 فتاةً تم إدراجهن في عداد المفقودين من بين أكثر من 700 طفل كانوا في مخيم صيفي، عندما اجتاحته مياه الفيضانات حوالي الرابعة صباحاً بالتوقيت المحلي.

وذكر باتريك أن منسوب نهر غوادالوبي ارتفع 8 أمتار في 45 دقيقة، بسبب الأمطار الغزيرة التي أغرقت المنطقة، موضحاً أن فرق الإنقاذ أرسلت 14 طائرة هليكوبتر وعشرات الطائرات المسيّرة فوق المنطقة، إضافة إلى مئات من أفراد الطوارئ على الأرض لتنفيذ عمليات الإنقاذ بين الأشجار والسيارات العائمة والمياه المتدفقة بسرعة.