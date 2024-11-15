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تسهيلاً للمسافرين في معبر جديدة يابوس… الداخلية تعتمد إجراءات جديدة

2024-11-15

دمشق-سانا

نظراً للوضع الراهن في معبر جديدة يابوس وتسهيلاً للمسافرين وبالتنسيق ما بين إدارة الهجرة والجوازات ومديرية الجمارك العامة اعتمدت وزارة الداخلية الإجراءات التالية:

أولاًـ السماح للسيارات العامة والخاصة التي تنقل الركاب من الوصول إلى نقطة الاعـتداء الأول ( الحفرة الناجمة عن الاعتداء الإسرائيلي ) في القدوم والمغادرة.

ثانياً ـ تخضع جميع السيارات في المغادرة والعودة للتدقيق لدى الجمارك والهجرة.

ثالثاً ـ تمنح جميع السيارات المغادرة ورقة سماح بالمغادرة من الجمارك وتدقق أصولاً من قبل عناصر الهجرة والجوازات عند حاجز المغادرة.

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