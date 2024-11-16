الدفاع الجوي الروسي يسقط 15 طائرة مسيرة أوكرانية فوق مقاطعة كورسك

موسكو-سانا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم إسقاط وتدمير 15 طائرة مسيرة أوكرانية فوق مقاطعة كورسك.

ونقلت وكالة سبوتنيك عن الوزارة قولها في بيان: إنه “تم إحباط محاولات نظام كييف لتنفيذ هجمات إرهابية باستخدام طائرات مسيرة ضد أهداف في أراضي روسيا، حيث اعترضت أنظمة الدفاع الجوي ودمرت 15 طائرة مسيرة أوكرانية فوق أراضي مقاطعة كورسك”.

وأضافت الوزارة: إن القوات الروسية كبدت القوات الأوكرانية في المناطق الحدودية لمقاطعة كورسك، خسائر بلغت أكثر من 100 عسكري ودبابة وغيرها من المعدات العسكرية خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

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