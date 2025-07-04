غرفة صناعة دمشق وريفها تبحث مع المكتب الإقليمي لمنظمة العمل الدولية آفاق التعاون

ريف دمشق-سانا

بحث رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها المهندس محمد أيمن المولوي، مع وفد من المكتب الإقليمي للدول العربية لمنظمة العمل الدولية برئاسة بدرة علوة اختصاصية تنمية المشاريع، فرص التعاون بين المنظمة والغرفة، لتعزيز ريادة الأعمال وتنمية القطاع الخاص في سوريا.

واستعرض الجانبان خلال اللقاء الذي جرى أمس في مقر الغرفة، دور المنظمة في دعم المشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، ومناقشة كيفية مساهمة البنوك الخاصة في التعافي الاقتصادي، وخلق فرص العمل من خلال تقديم خدمات مالية وغير مالية لرواد الأعمال.

وقدمت علوة عرضاً لبرنامج منظمة العمل الدولية “ابدأ وحسن مشروعك” (SIYB) الذي يهدف إلى تدريب واعتماد رواد الأعمال، وتقييم فرص الجهود المشتركة في بناء القدرات والحصول على التمويل.

وأكد المولوي على ضرورة الاستفادة من خبرات الدول الأخرى والتجارب الناجحة في مجال دعم الشركات الصغيرة، ومشاركة الغرفة في دراسة القانون الخاص بالشركات الصغيرة ومتناهية الصغر.

من جانبها، أكدت علوة أن غرفة صناعة دمشق وريفها من الشركاء الأساسيين للمنظمة، وخاصة في هذه المرحلة، والتي تشهد تطويراً لإستراتيجية منظمة العمل الدولية في إطار العمل اللائق ومناخ الأعمال والقوانين المتعلقة به، مبينة أنه سيكون للغرفة دور أساسي في برنامج “ابدأ وحسن مشروعك”؛ من خلال تعاون على المدى القصير والمتوسط والطويل.