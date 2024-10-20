ارتفاع أسعار النفط عالمياً

واشنطن-سانا

ارتفعت أسعار النفط عالمياً في تعاملات اليوم مع زيادة حدة التوترات في الشرق الأوسط وبيانات أظهرت تراجع مخزونات الخام في الولايات المتحدة.

وذكرت وكالة بلومبرغ أن العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط ارتفعت بنسبة 0.48 بالمئة إلى 71.01 دولاراً للبرميل، بينما صعدت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 0.40 بالمئة إلى 74.75 دولاراً للبرميل.

ولقيت أسعار النفط دعماً من بيانات أمريكية أظهرت تراجع احتياطيات النفط التجارية في الولايات المتحدة بمقدار 2.2 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الـ 11 من الشهر الجاري إلى 420.5 مليون برميل على الرغم من توقع بزيادتها بمقدار 2.3 مليون برميل.

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