شهداء وجرحى معظمهم أطفال ونساء إثر قصف الاحتلال مناطق عدة في قطاع غزة

القدس المحتلة-سانا

استشهد عدد من الفلسطينيين معظمهم أطفال ونساء، وأُصيب آخرون صباح اليوم إثر استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي مناطق عدة في قطاع غزة المنكوب مع دخول حرب الإبادة الجماعية المتواصلة عليه يومها الـ 378.

وذكرت وكالة وفا أن قوات الاحتلال قصفت مجموعة من الفلسطينيين في محيط جباليا البلد شمال قطاع غزة، ما أدى إلى استشهاد شاب وإصابة آخرين، فيما تم انتشال شهيدين من جباليا البلد وسط استمرار غارات الطيران على المنطقة، ونسف المباني السكنية فيها، في وقت أكد الدفاع المدني أن هناك عائلات عدة في شمال القطاع محاصرة تحت أنقاض منازلها.

كما استشهد فلسطينيان وأصيب آخرون جراء قصف الاحتلال حي الصبرة ومنطقة الصفطاوي في مدينة غزة، فيما اُستشهد عدد من الفلسطينيين بينهم أطفال، وأُصيب آخرون وكلهم من عائلة واحدة، جراء قصف طيران الاحتلال منزلاً في مخيم الشاطئ غرب المدينة، بينما استشهد شاب برصاص قناص في شارع أحمد ياسين شمال غرب المدينة، وأُصيب عدد آخر بقصف مدفعي على منزل بذات المنطقة، في وقت أُصيب فيه عدد من الفلسطينيين بعد قصف الطيران منزلاً في حي تل الهوا جنوب غرب المدينة.

وأكد مسعفون من الهلال الأحمر الفلسطيني انتشال جثامين شهداء أطفال بعد قصف صاروخي من قبل قوات الاحتلال لمنزل في شارع النصر شمال غرب مدينة غزة، وانتشال شهيدين من عائلة واحدة شرق حي الزيتون جنوب شرق المدينة.

وفي وسط القطاع، استشهد طفل متأثراً بحروق شديدة كان أُصيب بها في قصف الاحتلال مستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح، واستشهد طفل ثان متأثرا بإصابته من قصف خيمة بمنطقة الحكر في المدينة، وسط استمرار القصف المدفعي الكثيف شمال مخيم البريج وعلى منطقة المغراقة، فيما أطلقت زوارق الاحتلال النار على المناطق الغربية لمخيم النصيرات.

أما جنوب القطاع فقد استشهد مسن متأثراً بإصابته في قصف الاحتلال مدينة خان يونس، واستشهد شاب إثر قصف مجموعة من الفلسطينيين شرق مدينة رفح، كما نفذ الطيران غارتين في منطقة المواصي الساحلية غرب المدينة.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت أمس ارتفاع عدد ضحايا عدوان الاحتلال المتواصل على القطاع إلى 42438 شهيداً و99246 جريحاً.

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